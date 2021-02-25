برلماني: المتابعة الرئاسية المستمرة وراء نجاح المشروعات القومية

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب بالقضايا المهمة التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خاصة فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً فيما يتعلق بمجموعة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.ووجه مسعود" فى بيان أصدره اليوم، التحية والتقدير الى الرئيس السيسى على تكليفاته المهمة للحكومة فى هذا الاجتماع وفى مقدمتها ضرورة استمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع إيلاء الاهتمام اللازم للمرافق والخدمات والطرق الداخلية وأعمال التنسيق الحضاري، وكذا الالتزام بمعايير الاستدامة للبنية الأساسية لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة مع بدء تشغيل المدن الجديدة اضافة الى الاهتمام بعمل أكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الإدارية الجديدة والمحاور المؤدية إليها وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها، مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى القاهرة الكبرى وأحياءها.وأكد المهندس أمين مسعود ان المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع الملفات المتعلقة بملف الاسكان والمدن الجديدة ومشروع العاصمة الادارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الاخرى التى تنفذها الدولة فى جميع انحاء البلاد كان هو السبب الرئيسى فى نجاح حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة فى سرعة انجاز هذه المشروعات فى توقيتات زمنية غير مسبوقة وبمواصفات عالمية موجها تحية قلبية لكل يد شريفة ساهمت وتواصل مساهمتها فى انجاز المشروعات القومية الكبرى.