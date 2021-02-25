محكمة تقضي بسجن مواطن روسي 8 سنوات بتهمة الخيانة العظمى

قضت محكمة زابايكال الروسية على المواطن الروسي فلاديمير فاسيليف بالسجن المشدد 8 سنوات بتهمة الخيانة العظمى.وذكرت الخدمة الصحفية للمحكمة في بيان اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن هذا المواطن الروسي أُدين بجمع ونقل معلومات تعد من أسرار الدولة إلى دوائر استخباراتية أجنبية، مشيرة إلى أنه بعد قضاء فترة السجن الرئيسية، سيجري تقييد حرية فاسيلييف لمدة عام آخر.وكانت المحكمة عقدت جلساتها خلف أبواب مغلقة، ودخل الحكم حيز التنفيذ، فيما لم يكشف عن تفاصيل القضية بسبب الطبيعة السرية في مثل هذه الحالات.وتشير إحصائيات دائرة القضاء التابعة للمحكمة العليا الروسية إلى أنه يحكم كل عام على ما بين أربعة إلى ستة مواطنين روس بتهمة الخيانة العظمى، إلا أن عام 2016 شهد زيادة بلغت 14 حكما في وقت متزامن.