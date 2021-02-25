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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصل للإعدام.. برلمان كوريا يسعى لتشديد عقوبة جرائم قتل الأطفال

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:53 ص
إعدام..
إعدام..
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أقرت لجنة فرعية تابعة للجنة التشريع والقضاء في البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، مشروع قانون خاص بمراجعة جرائم الاعتداء على الأطفال، والذي بموجبه سيعاقب المدانين بارتكاب جرائم الاعتداء على الأطفال بالسجن سبع سنوات على الأقل، أو السجن مدى الحياة أو الإعدام، ووفق القانون الحالي يمكن أن يواجه أولئك الذين يرتكبون إساءة معاملة الأطفال التي تؤدي إلى وفاة الضحية عقوبة السجن مدى الحياة أو السجن لمدة خمس سنوات على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية اليوم أنه بموجب القانون الجنائي، فإن الحد الأدنى للعقوبات على القتل والقتل الأسري هو خمس سنوات في السجن وسبع سنوات على التوالي.. مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة لسلسلة من حالات الإساءة القاتلة الأخيرة التي أثارت غضبًا عامًا، بما في ذلك وفاة طفلة تبلغ من العمر 16 شهرًا في أكتوبر الماضي،بعد أن تعرضت للضرب من قبل والدتها بالتبني، التي اتهمت بإساءة معاملة الأطفال والقتل. كما اتُهم والدها بالتبني بالإساءة والإهمال.

من جهة أخرى تقدمت اللجنة الفرعية لمراجعة مشاريع القوانين التشريعية فى البرلمان بتعديل مقترح لقانون تسجيل العلاقات الأسرية للسماح للآباء العزاب بتسجيل ولادة أطفالهم لدى السلطات عندما تكون الأم غير متعاونة دون أسباب وجيهة وفي الوقت الحالي، يمكن للأمهات تسجيل الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج، بينما يُسمح للآباء غير المتزوجين بذلك فقط عندما تكون هوية الأم أو مكان وجودها غير معروفة.

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