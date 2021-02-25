ضبط نصاب محترف استولى على 26 مليون جنيه من أهالي الغربية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات احترف ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع قطع أراض للاستصلاح الزراعي بالغربية.البداية ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين بقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تمليكهم قطع أراض لاستصلاحها، وتبين أنها غير مملوكة للشركة ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المذكور– مقيم بمحافظة الغربية وله معلومات جنائية- بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك قطع الأراضي لاستصلاحها وإنهاء إجراءات توصيل المرافق لها واستزراعها متخذًا من الشركة الخاصة به الكائنة بمحافظة الغربية مقرًا لممارسة نشاطه المؤثم واستقطاب ضحاياه وإيهامهم بملكية الشركة لقطع أراضي بمساحات مختلفة بمحافظتي (مطروح، لجيزة) عن طريق وضع اليد خلافًا للحقيقة، حيث تبين أنها مملوكة للدولة ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وتمكن من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت 26 مليون جنيه.يشار إلى أن المتهم المذكور محبوس حاليًا بقسم شرطة أول طنطا بالغربية على ذمة قضية تزوير محررات رسمية، وجاري العرض على النيابة العامة لاستخراج المتهم من محبسه وسؤاله فيما هو منسوب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.