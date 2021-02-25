وزير خارجية السودان: لن نتنازل عن شبر من أراضينا

قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، إن بلادها تسعى لعلاقات حسن جوار ولكن دون التنازل عن شبر من أراضيها، كما أكدت أن مؤسسات الدولة كافة موحدة بأن لا تفريط في سيادة وحدود بلادنا، وفقا لما أوردته فضائية "العربية".يأتي هذا على خلفية التوترات المتزايدة بين كلا من السودان وأثيوبيا، وذلك في أعقاب مقتل ضابط سوداني كبير وعدد من الجنود، بعد تعرضهم لاعتداء لكمين نصبته المليشيات والعصابات الإثيوبية الموجودة في منطقة الفشقة، ما دعا الجيش السوداني للتدخل واستعادة سيطرته على المنطقة الحدودية مع إثيوبيا.