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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الكهرباء»: 1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بالغربية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:51 ص
شبكات التوزيع
شبكات التوزيع
محمود مرعي
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كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الجهود التي تُبذل لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووأوضح «شاكر»، في بيان اليوم الخميس، أنه في نطاق قطاع غرب الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، يبلغ إجمالي عدد المشتركين بقطاع غرب الغربية حوالي 980 ألف مشترك في يونيو 2020، بزيادة قدرها 126 ألف مشترك عما كان عليه فى 2014، منهم عدد 216 ألف مشترك مسبوق الدفع.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات ـ مشروعات للغير )، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من 2014 حتى 2020، بمبلغ قدره 1.4 مليار جنيه.

وأكد على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وأيضًا الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات، والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.
 

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