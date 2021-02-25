حوار خاص مع قائد القيادة المركزية الأمريكية على «MBC مصر» الليلة

يبث برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، الليلة حوارا مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي.وجاء هذا اللقاء خلال زيارته القصيرة لمصر وبعد ساعات من مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتحدث "ماكينزي" في حواره الذي يذاع في تمام العاشرة مساءً عن اهم ما جاء بالزيارة وتفاصيل لقاءه مع الرئيس السيسي.كما يتحدث الجنرال "ماكينزي" عن صفقة السلاح الأخيرة وسبل التعاون بين أمريكا ومصر في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب، بالإضافة لأولويات الإدارة الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وتهديدات إيران للمنطقة.يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الخميس 25 فبراير 2021 الساعة 10:00 مساءً على "MBC مصر".