حقيقة تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية من حصيلة بيع المقرات القديمة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بشأن تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء -في بيان اليوم الخميس- أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة.وأشار إلى أنه تم تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدر تكلفته بنحو 50 مليار جنيه، من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأراضي المقام عليها المشروع.وفي سياق متصل، يقع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 880 فدانًا، ويشمل (10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة - مبنى رئاسة مجلس الوزراء - مبنى مجلس النواب - محور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2).