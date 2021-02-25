تشكيل تحالف سياسي جديد لخوض الانتخابات بالعراق

أعلن رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية بالعراق، أسامة النجيفي، تشكيل تحالف سياسي جديد؛ لخوض الانتخابات.وقال «النجيفي» - حسبما أوردت قناة "السومرية" الإخبارية، اليوم الخميس -: «لقد توج التفاهم بيننا وبين السياسي جمال الضاري بإعلان المشروع الوطني للإنقاذ»، مشيرا إلى أن التشكيل سيكون انتخابيًا برئاسته.الساحة السياسية العراقية تشهد تشكيلا للعديد من التحالفات والائتلافات الجديدة، تمهيدًا لخوض الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها العام الحالي.