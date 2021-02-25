تداول 6500 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

بلغت حركة تداول البضائع اليوم بموانئ البحر الأحمر 6500 طن بضائع عامة.وذكر بيان صادر اليوم الخميس عن هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 6 سفن، وتم تداول 6500 طن بضائع، و351 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 1800 طن بضائع، و146 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 4700 طن بضائع، و205 شاحنات.وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة "الرياض" بينما استقبل الميناء السفينتين "Bishca elka" و"بوسيدون اكسبريس"، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين "آيلة" و"بريدج".