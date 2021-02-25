رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البترول ووكالة الفضاء المصرية

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:46 ص
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
ريم محمود واسراء حمال
طباعة
وقع معهد بحوث البترول المصري التابع لوزارة التعليم العالي، بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية؛ بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي لإثراء مجال التطبيقات والمشروعات البترولية وتبادل الخبرات في مجال الفضاء بما يخدم مجال الأبحاث البترولية.
 
وتضمن البروتوكول عدة مجالات للتعاون المشترك، منها المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالمجالات التي تخدم كلا الطرفين، والاستفادة من الإمكانيات المعملية والفنية الموجودة لدى الطرفين، وعقد دورات تدريبية، وورش عمل وندوات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في كافة المراحل البحثية بدءا من وضع الفكرة وإعداد التصميم وحتى مرحلة التنفيذ والتطبيق العملي.

قام بتوقيع البروتوكول الدكتور ياسر مصطفى مدير المعهد، والدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة، بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، وعدد من رؤساء الأقسام البحثية بالمعهد.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم تنظيم جولة تفقدية، شملت مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية ومعمل الحمولة الفضائية، ومعمل النموذج الهندسي والغرفة الحرارية.

موضوعات متعلقة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

تطورات جديدة في الحالة الصحية ليوسف شعبان

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

الصور

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

الأكثر قراءة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

بركان جبل سينابونج الإندونيسى يثور من جديد

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

مناقشة «حاكم.. جنون ابن الهيثم» لـ يوسف زيدان في مكتبة مصر الجديدة غدا

عز العرب: الدورة الثانية لمهرجان فيلم التراث تحمل أسم عصمت يحيي

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»