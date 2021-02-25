روابط النماذج الاسترشادية لطلاب النقل العربي واللغات
الخميس 25/فبراير/2021 - 12:04 م
ريم محمودطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كافة النماذج الاسترشادية التي تخص طلاب النقل سواء اللغة العربية أو اللغات.
وتنشر الدستور كافة النماذج مجمعة بالروابط.
يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري https:eduhub.moe.gov.eg
حمل الآن:
الصف الرابع الابتدائي:
https:bit.ly3kgMXsK
الصف الخامس الابتدائي:
https:bit.ly3dEjV4X
الصف السادس الابتدائي:
https:bit.ly3pQgsmv
الصف الأول الإعدادي:
https:bit.ly2ZKAHY6
الصف الثاني الإعدادي:
https:bit.ly3aPYWdy
الصف الثالث الإعدادي:
https:bit.ly2MkxfjT
ويمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك للاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري https:eduhub.moe.gov.eg
حمل الآن:
الصف الرابع الابتدائي:
https:bit.ly37LxMCL
الصف الخامس الابتدائي:
https:bit.ly2ZOzwXy
الصف السادس الابتدائي:
https:bit.ly3sujK0t
الصف الأول الإعدادي:
https:bit.ly2NtDUZL
الصف الثاني الإعدادي:
https:bit.ly2MnxvyD
الصف الثالث الإعدادي:
https:bit.ly3aRS3J6
وتنشر الدستور كافة النماذج مجمعة بالروابط.
يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري https:eduhub.moe.gov.eg
حمل الآن:
الصف الرابع الابتدائي:
https:bit.ly3kgMXsK
الصف الخامس الابتدائي:
https:bit.ly3dEjV4X
الصف السادس الابتدائي:
https:bit.ly3pQgsmv
الصف الأول الإعدادي:
https:bit.ly2ZKAHY6
الصف الثاني الإعدادي:
https:bit.ly3aPYWdy
الصف الثالث الإعدادي:
https:bit.ly2MkxfjT
ويمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك للاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري https:eduhub.moe.gov.eg
حمل الآن:
الصف الرابع الابتدائي:
https:bit.ly37LxMCL
الصف الخامس الابتدائي:
https:bit.ly2ZOzwXy
الصف السادس الابتدائي:
https:bit.ly3sujK0t
الصف الأول الإعدادي:
https:bit.ly2NtDUZL
الصف الثاني الإعدادي:
https:bit.ly2MnxvyD
الصف الثالث الإعدادي:
https:bit.ly3aRS3J6