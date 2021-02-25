روابط النماذج الاسترشادية لطلاب النقل العربي واللغات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كافة النماذج الاسترشادية التي تخص طلاب النقل سواء اللغة العربية أو اللغات.وتنشر الدستور كافة النماذج مجمعة بالروابط.يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصريحمل الآن:الصف الرابع الابتدائي:الصف الخامس الابتدائي:الصف السادس الابتدائي:الصف الأول الإعدادي:الصف الثاني الإعدادي:الصف الثالث الإعدادي:ويمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك للاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصريحمل الآن:الصف الرابع الابتدائي:الصف الخامس الابتدائي:الصف السادس الابتدائي:الصف الأول الإعدادي:الصف الثاني الإعدادي:الصف الثالث الإعدادي: