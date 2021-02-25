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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

روابط النماذج الاسترشادية لطلاب النقل العربي واللغات

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:04 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كافة النماذج الاسترشادية التي تخص طلاب النقل سواء اللغة العربية أو اللغات.

وتنشر الدستور كافة النماذج مجمعة بالروابط.

يمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية للامتحانات المجمعة للمرحلة الدراسية الخاصة بك والاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري https:eduhub.moe.gov.eg

حمل الآن:
الصف الرابع الابتدائي:
https:bit.ly3kgMXsK

الصف الخامس الابتدائي:
https:bit.ly3dEjV4X

الصف السادس الابتدائي:
https:bit.ly3pQgsmv

الصف الأول الإعدادي:
https:bit.ly2ZKAHY6

الصف الثاني الإعدادي:
https:bit.ly3aPYWdy

الصف الثالث الإعدادي:
https:bit.ly2MkxfjT


ويمكنك الآن تحميل نماذج استرشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك للاستعداد للامتحانات القادمة من خلال منصة التعليم المصري https:eduhub.moe.gov.eg

حمل الآن:
الصف الرابع الابتدائي:
https:bit.ly37LxMCL

الصف الخامس الابتدائي:
https:bit.ly2ZOzwXy

الصف السادس الابتدائي:
https:bit.ly3sujK0t

الصف الأول الإعدادي:
https:bit.ly2NtDUZL

الصف الثاني الإعدادي:
https:bit.ly2MnxvyD

الصف الثالث الإعدادي:
https:bit.ly3aRS3J6

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