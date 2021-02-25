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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تنظر في وقف مشاريع المساعدات الجديدة في ميانمار

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:44 ص
ميانمار
ميانمار
أ ش أ
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أعلنت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أن اليابان تنظر في وقف مشاريع المساعدات الجديدة في ميانمار في الوقت الراهن عقب الأحداث الذي شهدتها البلاد مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر- حسبما أوردت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية- أنه من منظور إنساني، تخطط اليابان لمواصلة المساعدات الطارئة التي يتم تقديمها من خلال منظمات دولية ومنظمات غير حكومية مثل تلك المعنية بمكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن اليابان- في ضوء علاقاتها الطويلة مع جيش ميانمار- نأت بنفسها عن فرض عقوبات ضد المسئولين العسكريين في البلاد مثلما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد مسئولون في وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو حافظت على صلتها بكل من جيش ميانمار وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي كانت تقوده الزعيمة أونج سان سوكي التي اعتقلها الجيش، كما حثت اليابان على إطلاق سراحها واستعادة الحكومة الديمقراطية بسرعة.

وشاركت اليابان -التي تعد دولة مانحة رئيسية لميانمار- دولًا أخرى عضوة بمجموعة الدول الصناعية السبع في إدانة هذا الانقلاب العسكري، واستخدام قوات الأمن العنف ضد الاحتجاجات السلمية.

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