التفاصيل الكاملة لمسلسل هند صبري «البحث عن علا»

بدأت النجمة هند صبري تصوير مسلسلها الجديد "البحث عن علا"، للعرض على منصة "نتفليكس" العالمية خلال الفترة القادمة، بعد أن استقر المخرج هادي الباجوري على أبطال العمل بحيث تظهر أسرة هند صبري بشكل رئيسي ضمن أحداث العمل، ويعتمد على ضيوف الشرف بنسبة 90% من أحداثه المختلفة، وتمت التحضيرات على مدار الأسابيع الماضية.وتشارك النجمة هند صبري في المسلسل الجديد مستكملة دور الأم في مسلسل "عايزة اتجوز" الذي عرض قبل 10 سنوات، وتم التعاقد مع الفنان الشاب محمود الليثي والفنانة ندى موسى، ويجري الاتفاق مع عدد من الأبطال.ونشرت النجمة فيديو عبر الصفحة الرسمية لنتفليكس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه "متحمسة للغاية لمقابلة علا عبد الصبور مرة أخرى، بعد غياب 10 سنوات، وبعد أسئلة كثيرة عنها أحاول أنا أيضا البحث عنها، هناك أشياء كثيرة تغيرت وأشياء لا منهم العظيمة سوسن بدر، هنشوفكم قريب، والمسلسل اسمه البحث عن علا على نتفليكس".وبالتوازي مع العمل الجديد تواصل هند صبري تصوير مشاهدها الأخيرة ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "أمن قومي" أمام أحمد عز الذي ستعود به إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب، وتجسد من خلال العمل شخصية زوجة البطل التي تحاول إحدى الجهات تجنيدها للتجسس على مصر ولكن تنقل الأمور ضد تلك الجهات.وتنتظرالفنانة في الفترة القادمة للعودة لاستكمال تصوير فيلم "كيرة والجن" الذي تشارك في بطولته، وذلك عقب تأجيل الفيلم لعام 2022 لحين هدوء الأوضاع بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد الذي أثر على عدد جمهور قاعات العرض السينمائي.