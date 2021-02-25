أسرة مبارك تحيي ذكرى وفاته أمام قبره.. و«جمال» يستقبل المعزيين

أحييت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ذكرى وفاته الأولى من أمام قبره بمصر الجديدة، واستقبلت أسرته المحبين والمعزين أمام قبره.واستقبل الراجل جمال مبارك المعزيين، وشارك في إحياء الذكرى عدد من المحبين والمعزين أمام قبره.وتحل اليوم الخميس 25 فبراير، ذكرى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الأولى، والذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وإجراء عملية جراحية قبل وفاته بقرابة شهر.