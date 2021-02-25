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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:42 ص
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن انطلاق الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل بالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض بورسعيد، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى.

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