كوريا الجنوبية تشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة العشرين غدا

أعلنت وزارة المالية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، اليوم الخميس، أن وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام-كي سيحضر اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الاقتصادية الرئيسية، والذي يعقد افتراضيا، غدا الجمعة برئاسة إيطاليا لمناقشة سبل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) أنه من المتوقع أن يناقش وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وممثلو المنظمات الدولية سبل تعزيز تنسيق السياسات الخاصة بمواجهة التداعيات الاقتصادية من جائحة كورونا، وتعزيز الاستقرار المالي.