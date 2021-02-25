«دس تراب».. خناقة عتاولة الراب تتصدر المشهد

- بداية الخلافات:



- تصدر التريند:



- معاني مصطلحات الراب:

- ديس تراك:



Mc:



- الفلوو:



- ريمي:



- اللاين:



-الفيرس:



- الكوراس:



- الهووك:



"دس التراب" هاشتاج تم تدشينه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشوب خلافات بين مغني الراب أو التراب كما يطلقون على أنفسهم، وردودهم على بعض في الاستوريهات الخاصة بهم على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.نشب خلافا بين "ويجز" و"مروان موسى" في الاستوريهات الخاصة بهما على حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماع "انستجرام" بعدما وضع الأول ستوري لشخص يشبه الأخير وهو يغني تراك "ATM" لويجز، وكتب: "م م بنفسه" ثم وضع مروان موسى ستوري كتب فيها "بس يالا عشان ماكلملكش أمن بيفرلي".وعاد "ويجز" لوضع ستوري لأغنية أطفال من قناة طيور الجنة عن الفواكه تقول: "الفواكه حلوة كتير، موز وخوخ، ومانجة، وتين" متهكما على أغنية مروان موسى "شيراتون" التى يقول: "معايا موزة معايا خوخة".وكتب مروان موسى في ستوري "كله في السليم ويجز وأبيوسف انتوا الاتنين مش نازلين لي من زوري، ايوه اللي جاي ده دوري، يا سطى أنت بتنكش في ستوري ياويجز أنت مش رابر ف ماتردش"، ثم قام ابيوسف بوضع ستوري يقول فيها: "واحد قبل ما أنزل الألبوم بتاعي نزل دس عشان انشغل وارد عليه، ونزل الألبوم بتاعى، التاني بقى راح منزل دس عليه بعد الألبوم وولا عبرته، بس Guess what الألبوم نزل خلاص، فأنا هستحمى وهطلع ألبس وهتبقى خلصانة"، ثم كتب مغنى الراب عفروتو ردا على ابيوسف: "البس حاجة طيب".وتدخل مغنى الراب الجوكر وكتب: "يمكن الواحد وهو بيكتب دس ساعات مابيعرفش يمسك نفسه قدام بار صايع عيب يتقال، أو داتا معاه على رابر مش أصول يستخدمها.. العادي يعني إن الإنسان ضعيف.. بس الإنسان الكويس بيراجع نفسه وأنا افتكر إن زمان كان ليا بارين أعتذر للشخص اللي كتبتهم عليه، ولحد النهاردة مفيش مخلوق يعرف دول على مين لإني ماكنش يصح أقول كده، ولما نزلت دس "فقرة الفقرة" اللي نزلت عليه الدس كلمني بعدها بيوم وقالي إن الداتا اللي استخدمتها عليه سببتله مشاكل حقيقية اعتذرت له، ومسحت التراك وهو معايا على التليفون".كافة التراكات التي صدرت في هذه المشكلة استطاعت تصدر تريند اليوتيوب وتريندات السوشيال ميديا، وحصدت اهتمام "عامة الشعب"، المقصود بهم هنا "جمهور المزيكا" العادي غير المهتمين بمجال الراب، نظرًا لكون "الراب سين" بالأساس عالم منفصل تمامًا، وعالم آخر بمجال "الأندرجراوند سين" وبعيد كل البعد عن اهتمام الميديا ووسائل الإعلام، التي سلطت الضوء على تلك الخناقة عقب تصدرها التريند.نوع من أغاني "الهيب هوب"، تكون مؤلفة من عبارات عنيفة بلغة صعبة وقاسية، تستهدف التقليل من مغني راب أو غيره من المغنيين وفي عالم "الراب"، وخاصة في العالم الغربي بأوروبا وأمريكا، يعتبر "ديس تراك"، عنصر مهم في طريقة التنافس بين مغني الراب، كما يستمد مغني الراب قوته من تمكنه في أداء ذلك النوع من الأغاني، إذ أنه كلما تمكن من التقليل من شأن خصمه، فإنه يثبت قوته وسط مغنيي الراب.اختصار Master of Ceremonies بمعنى استاذ الاحتفال وتعنى "رابر قوي".الغناء في نفس واحد بدون توقف نهائي او اخذ نفس.القافية والسجع وتوافق نهاية كل سطر مع السطر الذي يليه.كل شطر من البار وبالعربي هو مقطع للاغنية ويكون كل بار نهايته مناسبة للبار الذي يليه.كل جزء تتكون منه الاغنية ككل وتتكون الاغنية عادة من عدة فيرسات حسب طولها وتوزيعها ونوعها ويفصل كل فيرس وفيرس الكوراس.المقطع الذي يعاد في الأغنية كثيرا.يسبق الكوراس ويكون قصيرا وقوى سواء في الموسيقى أوالكلمات.