«مكافحة المخدرات» تضبط 186 طربة حشيش مع اثنين في الإسكندرية

تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 186 طربة من مخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بمحافظة الإسكندرية.وردت معلومات لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد بقيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية بالإتجار في المواد المخدرة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (186طربة لمخدر الحشيش وزنت أكثر من 18 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 سيارة)، وذلك حال استقلالهما السيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهما والسيارتين في عملية الترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.