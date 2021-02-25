«حياة كريمة» تنقذ قرية «البصراط» بكفر الشيخ من براثن الإهمال

أعرب أهالي قرية "البصراط" التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادتهم لإدراج قريتهم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لكي تنقذهم من براثن الإهمال التي طالتهم منذ عشرات السنين دون أن يحرك أحد ساكنا لإنقاذهم.وأكد أحمد سامي، أحد شباب القرية، أن شوارع وطرقات القرية تحولت لبحيرات من مياه الصرف الصحي العفنة، التي تنبعث منها الروائح الكريهة وتعوق عملية السير والوصول للمنازل واستغثنا بكل المسئولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من الأمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي، فضلا عن عدم رصف الشوارع لعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي حتى الآن.وأكد السيد حمدي، أحد أهالي البصراط، أن القمامة منتشرة في جميع أنحاء القرية، وكذلك مياه الصرف الصحي نتيجة عدم وجود مشروع صرف يخدم القرية حتى الآن أو بمعنى أصح لم يتم الانتهاء من إنشاؤه منذ سنوات عديدة، مما يزيد من معاناة الأهالي في فصل الشتاء، حيث تتراكم المياه في الشوارع بل وتدخل المنازل أحيانا.وأوضح محمد عبد الخالق، أن أعمدة الإنارة لديهم في القرية أصبحت متهالكة تماما وتشكل خطرا حقيقيا علا الأهالي وخاصة الأطفال، مطالبا بتجديدها وإحلالها في أسرع وقت ممكن قبل وقوع كارثة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدراج قريتهم ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري.واصطفت المعدات المشاركة لتطوير 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.