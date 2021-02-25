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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: هجوم الحوثيين على مأرب انكسر أمام الجيش الوطني

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:41 ص
الحوثيين
الحوثيين
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قال وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك: "إن هجوم جماعة الحوثي على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، انكسر أمام قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية".

وأضاف بن مبارك- خلال لقائه في العاصمة الإماراتية أبوظبي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس- أن الحوثيين يقابلون الجهود الأممية والأمريكية لإحلال السلام في اليمن بتصعيد عسكري في محافظة مأرب، واستهداف للأعيان المدنية ومعسكرات اللاجئين، مؤكدًا التزام الحكومة اليمنية بمواصلة انخراطها الإيجابي في جهود إحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمدعومة إقليميا ودوليًا.

وأشار بن مبارك إلى أهمية استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض؛ حتى تقوم الحكومة اليمنية بمهامها بأكمل وجه في تطبيع الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن، من خلال تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية للتعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحا أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية، إلا أن هناك إصرارا على توفير الخدمات والمساهمة في عملية التعافي الاقتصادي للبلاد، وتحسين الأوضاع المعيشية وعودة مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي موقف بلاده الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووقوفها المستمر إلى جانب جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتوحيد الخطاب الإعلامي والسياسي بين البلدين إزاء تطورات الأوضاع الراهنة، معربًا عن استعداد دولة الإمارات لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات.

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