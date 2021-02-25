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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«نظم إدارة التعلم الإلكتروني» برنامج تدريبي لأعضاء التدريس بجامعة القناة

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:37 ص
جامعة القناة
جامعة القناة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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نفذ مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا تدريبيا بعنوان نظم إدارة التعلم الإلكتروني يومى ٢٢، ٢٣ فبراير الحالي برنامج أساسي يتبع جدارة التدريس والتعلم، في ظل التوجه نحو الرقمنة والتطور التكنولوجي والإلكتروني الذي تشهده مصر بمختلف المجالات-
وقد أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس على دور التدريب في رفع مهارات وقدرات العاملين خاصة اعضاء هيئة التدريس، وتابع إن البرامج التدريبية التي تقدمها الجامعة لمنتسبيها تهدف لملاحقة ركب التقدم التكنولوجي الذي تشهده مصر مؤخرا في جميع المجالات والنهوض بالعملية التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية إن البرنامج التدريبي تم تنفيذه عبر المنصات الإلكترونية عن بعد وتضمن العديد من الموضوعات والمحاور منها تعريف وأهمية نظم إدارة التعلم الإلكتروني، مميزات وعيوب نظم إدارة التعلم الإلكتروني، وأشهر نظم إدارة التعلم الإلكتروني المجانية برامج ميكروسوفت التعليمية للطلاب.

وأكملت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية إن البرنامج التدريبي تناول كذلك كيفية إنشاء فصول تعليمية للطلاب بواسطة برنامج ميكروسوفت تيمز، وكيفية إدارة فصول تعليمية للطلاب بواسطة برنامج ميكروسوفت تيمز، والطرق المختلفة لتقييم الطلاب بواسطة نظم إدارة التعلم الإلكتروني، وإدارة محاضرات تفاعلية للطلاب، والتكامل بين ميكروسوفت تيمز والبرامج التي تخص العملية التعليمية، واستخدام ميكروسوفت فورمز، واستخدام ميكروسوفت ستريمز،و استخدام سبورة ميكروسوفت التفاعلية.

وأضافت أن البرنامج شارك به ٢٥ متدرب من مدرس واستاذ مساعد من مختلف كليات الجامعة، وقد أعربوا عن رضائهم عن البرنامج واستفادتهم الكبيرة منه.

قام بالتدريب الدكتور تامر حسنين المدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات في مجال التحول الرقمي ومدير مركز نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي.

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