الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر تعلن زيارة لسفير الفاتيكان

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، برئاسة القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، عن زيارة مرتقبة خلال الأيام القادمة لممثل قداسة البابا فرنسيس المطران نيقولاس هنري سفير الفاتيكان بمصر.وقال القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن زيارة المطران نيقولاس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، تعد الزيارة الأولى لمدينة الغردقة له منذ تنصيبه، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة قداس احتفالي بحضور نيافه الأنبا عمانوئيل صباح الجمعة 1232021 بكنيسة القديس يوسف بالغردقة 930 صباحا، كبروتوكول لاستقبال سفير الفاتيكان بمصر لأول مرة في الغردقة، موضحًا مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.وتابع وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن هذه الزيارة لسفير الفاتيكان، لمدينة الغردقة السياحية، سيكون لها مردود إيجابي على القطاع السياحى بالبحر الأحمر، مشيرًا أن الزيارة تستغرق 3 أيام.