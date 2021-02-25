حملات على الأسواق ومصانع الأغذية لمواجهة بيع السلع المخالفة بالغربية

أسفرت حملة من مديرية الصحة بالغربية، تنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط ٦٣ طنا و٧٦٢ كيلو أغذية متنوعة لتغيرهم فى الخواص الطبيعية وتم تحرير ٢٦ محضرا لنقص الاشتراطات الصحية، وسحب ٣٩ عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ورفع درجة الاستعداد لتلقى البلاغات اليومية ومتابعة الإجراءات الوقائية على وجه السرعة، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتوره فاطمة يوسف مديرة إدارة الأغذية بتشكيل حملة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية يقودها الأستاذ الشناوي نجم مراقب عام الأغذية وذلك لتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الإشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل للفحص لإتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات الغير مطابقة وكذلك الرقابة على العاملين بالمصانع الغذائية لمتابعة إلتزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية.