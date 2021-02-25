سفير الفاتيكان يبدأ زيارة رعوية إلى الغردقة مارس المقبل

يبدأ المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بمصر، زيارة رعوية إلى الغردقة في منتصف مارس المقبل، ويترأس صباح 12 مارس المقبل صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس يوسف بالغردقة.وسيشاركه في صلاة القداس الإلهي الأنبا عمانوئيل، مطران طيبة للأقباط الكاثوليك بمصر، وتتخذ الكنيسة خلال إتمام صلوات القداس الإلهي، كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.جدير بالذكر أنه استقبل المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي لجمهورية مصر العربية، في يناير الماضي، مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وذلك في إطار ختام أعمال الاجتماع النصف سنوي للمجلس.