ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

تعامل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 3536 طن فوسفات، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27080 طنا، تشمل 7510 أطنان ذرة، و8589 طن خردة، و717 طن خشب زان، و795 طن كسب عباد، و3715 طن زيت طعام، و5754 طن قمح.وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 635 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من السعودية والمغرب والأردن والإمارات وسنغافورة واليونان وروسيا وأمريكا والصين وماليزيا وبلجيكا وبنجلاديش ومالطا وهولندا وألمانيا واسبانيا والهند، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 400 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1330 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 82335 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90057 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4003 شاحنات.