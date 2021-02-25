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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: السيسى يبنى دولة مصرية جديدة فى وقت قياسى

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:51 ص
السيسى
السيسى
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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أكد حسن المير، عضو مجلس النواب، أن الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال المشروعات القومية الكبرى للنقل، خاصة شبكة الطرق القومية والأنفاق والسكك الحديدية- ستجعل من مصر واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية على مستوى المنطقة وإفريقيا وعالميا.

وأكد "المير"، فى بيان أصدره اليوم، نجاح مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ربط جميع المحافظات والمدن الجديدة بأكبر وأحدث شبكة قومية عملاقة للطرق والسكك الحديدة، مشيدًا بمشروع القطار السريع، الذى تصل أطواله إلى 438 كم وستصل سرعته إلى 260 كم س، وأنه سيتم تصنيع قطاراته محليا فى المصنع الذى سيتم إنشاؤه بمنطقة شرق بورسعيد.

وأكد النائب حسن المير أن إنجاز مصر مثل هذه المشروعات القومية الكبرى يؤكد قدرتها على إنشاء وتشييد مثل هذه المشروعات المهمة.

وطالب النائب من الحكومة الإسراع فى اتخاذ الخطوات التى تكفل تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوطين صناعة القطارات فى مصر، والاستعانة بالشركات العالمية فى تنفيذ مشروعات المونوريل والقطار السريع والقطارات الكهربائى لتعمل مع الشركات المصرية، بحيث تحصل الشركات المصرية على الخبرات التى تؤهلها بعد ذلك لتعمل منفردة، معربًا عن ثقته التامة فى نجاح مصر فى القيام بمثل هذه المشروعات القومية الكبرى التى تؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا كبيرا فى هذه الصناعات الاستراتيجية التى ستجعلها واحدة من أهم الدول القادرة على تصدير منتجاتها إلى مختلف دول العالم بصفة عامة وإلى الدول العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وقال النائب حسن المير إن الرئيس السيسى نجح فى بناء دولة مصرية جديدة فى وقت قياسى وغير مسبوق عالميًا بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معانٍ، موجها التحية القلبية لجميع الأيادى المصرية الشريفة والوطنية، والتى تعمل ليلًا ونهارًا وعلى مدار الـ24 ساعة يوميًا، وعلى مدار السبع أيام أسبوعيًا دون أى إجازات، لإنجاز المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد.

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