الاستخبارات العراقية تضبط صواريخ وأسلحة لتنظيم داعش في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، ضبط صواريخ وأسلحة تابعة لتنظيم داعش في محافظة نينوى.وقالت وزارة الدفاع، في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)، "تم العثور على كدس يضم عددًا من الصواريخ والقذائف والأعتدة المختلفة في قريتي الحصان والعامود التابعة إلى ناحية القيروان في قضاء سنجار غربي نينوى".وأشارت الوزارة إلى أن العملية تمت ضمن مهام قوة من الاستخبارات في البحث والتفتيش عن مخلفات عتاد داعش الإرهابي ومن خلال التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى.