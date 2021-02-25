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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:33 ص
مؤتمر جامعة أسيوط
مؤتمر جامعة أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أطلق الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي وقائع المؤتمر السنوي الثاني عشر لعلاج الأورام والمقرر أن يمتد على مدار ثلاثة أيام متواصلة بمحافظة الأقصر وذلك بالتعاون مع جمعية القصر العيني للأورام والمعهد القومي للأورام والجمعية العربية لمكافحة السرطان والجمعية المصرية للسرطان وجمعية أمراض الدم، وجمعية سرطان الكبد المصرية، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ونائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد المنشاوي، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب.

قال الدكتور سمير شحاتة إن المؤتمر هذا العام شهد مشاركة ألفين طبيب من نحو 10 دول عربية وأجنبية والتى تختلف ما بين المشاركة الافتراضية عبر الوسائل التكنولوجية وما بين المشاركة الحضورية لكبار الأساتذة وشباب الأطباء من أقسام الأورام المعنية بكافة الجامعات والمعاهد المصرية، مضيفًا أن المؤتمر يتضمن عرض ومناقشة 70 بحث متخصص من مختلف الدول المشاركة وذلك من خلال 10 جلسات علمية إلى جانب عدد من ورش العمل في مجال الصيدلة الإكلينيكية وذلك بمشاركة استشاريين من منظمة الصحة العالمية والمملكة العربية السعودية.

وأضافت الدكتورة مروة إسماعيل الأستاذ المساعد بقسم علاج الأورام بجامعة أسيوط ومسئول اللجنة العلمية للمؤتمر أن المؤتمر يتشرف بمشاركة نخبة من رواد العمل الطبي في مجال علاج الأورام وهو ما تضمن مشاركة الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة القومية لدعم صحة المرأة والذي من المقرر له أن تتضمن مشاركته الحديث عن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والتى ساهمت في تعزيز الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بصفة عامة وللمرأة بصفة خاصة.

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