4298 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل عن تسجيل 4298 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن 770 من المصابين في حالة حرجة، و303 منهم في حالة شديدة الخطورة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5673 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 349 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.