برلماني: «حياة كريمة» مشروع تاريخى ينصف أهل القرى بعد حرمانهم لعقود

وصف النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب، مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير القرى والريف المصرى، بأنها مشروع القرن 21، مؤكدًا ان هذا المشروع ينصف أهالينا فى القرى والريف المصرى بعد عقود طويلة امتدت لما يقرب من نصف قرن من الحرمان.وطالب "الأمير" فى بيان أصدره اليوم من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية التفكير بأسلوب علمى وطرق غير تقليدية لمساندة الدولة المصرية ودعم الاقتصاد المصرى بتحويل جميع القرى والريف المصرى الى مناطق منتجة من خلال اجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه الميزات فى انشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفى مختلف المجالات مع مساندة الشباب داخل القرى فى تملك وانشاء هذه المشروعات خاصة بعد ان رصدت الحكومة وبتكليفات رئاسية 500 مليار جنيه لتنفيذ هذه المبادرة.كما طالب النائب مجدى الأمير من المحافظين اجراء دراسات لاحتياجات الاسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة من منتجات هذه المشروعات حتى يتم تصدير المنتجات المصرية القروية لمختلف دول العالم، مؤكدًا ان هناك اقتصاديات داخل عدد كبير من دول العالم حققت نجاحات كبيرة بسبب دعمها للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة أن هذه المبادرة التاريخية تستهدف جميع القرى المصرية التي يصل عددها 4741 قرية وتوابعها نحو 30888 عزبة وكفر ونجع بهدف حقيقي من الدولة للعمل على تحسين جودة حياة أهل القري مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى.وقال النائب مجدى الأمير ان هناك ثقة بلا حدود من جميع المصريين وبمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية فى القيادة السياسية وفى أن الدولة المصرية قادرة على تحقيق وتنفيذ هذه المبادرة التى تخدم ما يزيد عن 58 مليون مواطن مصرى بتطوير شامل وكامل لتلك القرى والنجوع وتحقيق البرنامج في مدة زمنية وجيزة للغاية، مؤكدًا أن هذه المبادرة الرئاسية ستكون فرصة واعدة وجيدة لتعزيز الاستثمارات المحلية لسكان وقاطني تلك القري ومشاركة المصانع والشركات الوطنية والمقاولين المحليين في توفير مستلزمات الإنتاج والاحتياجات المتعلقة بالمشروع الشامل وهو مايوفر الالاف من فرص العمالة الحقيقية لابناء وجماهير القرى والريف المصرى ليقضى على ظاهرة هجرة الشباب الباحث عن فرص العمالة من القرى والريف المصرى الى عواصم المدن والمحافظات.