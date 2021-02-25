السلطات اليابانية تحاول احتواء حريق غابات قرب العاصمة

أعلن مسئولون في اليابان، اليوم الخميس، نشوب حريق غابات بمنطقة ريفية شمالي العاصمة طوكيو وذلك بالقرب من حريق آخر مشتعل منذ أربعة أيام.وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن شخصًا واحدًا أصيب بحروق وتم إسعافه، مضيفة أن قوات الإطفاء والطائرات التابعة للجيش تعمل على إخماد الحرائق.وأوضحت السلطات أن الحريقين ليسا مرتبطين، إلا أن المنطقة لم تشهد أي هطول للأمطار مؤخرا ما تسبب في اتساع رقعة الحريق، وكانت السلطات طالبت 207 أسر بإخلاء منازلها فيما جهزت ثلاثة مراكز إيواء بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.