برلماني: تصريحات قائد «المركزية» الأمريكية دليل قوة علاقة القاهرة وواشنطن

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية تصريحات الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكد فيها الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة، في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذًا في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.واعتبر أباظة، في بيان، هذه التصريحات من المسئول الأمريكي رفيع المستوى بأنها دليل قاطع على متانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في مختلف المجالات بصفة عامة والمجال العسكرى بصفة خاصة، مؤكدًا أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بالدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.وقال النائب، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تحظى بتأييد واهتمام كبيرين من مختلف دول العالم، نظرًا لمصداقيتها تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية وحرصها الكبير على دعم الأمن والسلم الدوليين.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمس الفريق أول كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.