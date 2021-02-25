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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب المحافظين بتنفيذ تكليفات الحكومة وحل مشكلات الدوائر

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:30 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب لحل مشكلات دوائرهم الانتخابية، مؤكدًا أن هناك أزمات ومشكلات لا تنتهي في ملف التعامل بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب.

وثمن عضو مجلس النواب في بيان له أصدره، اليوم، تكليفات رئيس الوزراء للمحافظين بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان وتحديد مواعيد ثابتة لمقابلتهم والعمل على حل مشكلات دوائرهم وتأكيده أن الحكومة والبرلمان يتعاونان معًا من أجل مصلحة المواطن، مؤكدًا أن جميع المشكلات التي يحملها النواب للمحافظين تتعلق بملفات ومشكلات وقضايا عامة داخل دوائرهم الانتخابية ولا توجد أي طلبات ذات منافع خاصة يحملها النواب للمحافظين.

وقال النائب أن الجلسات العامة لمجلس النواب في الفصل التشريعي الأول كانت تشهد انتقادات حادة من عدد من الزملاء النواب ضد عدد من المحافظين، لعدم تعاونهم معهم في حل مشكلات دوائرهم الانتخابية معربًا عن أمله في أن تنتهى هذه الظاهرة بعد تكليفات الحكومة للمحافظين بالتعاون مع أعضاء البرلمان.

وقال " زين الدين" إننا في محافظة البحيرة علي تنسيق كامل مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ونود المزيد من التعاون وتعميم التعاون في كل المحافظات لإنهاء المشكلات التي تهم الشعب المصري العظيم وتقديم افضل الخدمات لجميع المواطنين.

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