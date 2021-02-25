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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في معرض «إيديكس» بالإمارات

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:30 ص
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي
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عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر (IDEX 2021)، والمعرض البحري المصاحب له (NAVDEX2021)، اللذان استضافتهما العاصمة الإماراتية (أبو ظبي) خلال الأيام الماضية.

وشهد القائد العام للقوات المسلحة حفل افتتاح الدورة الخامسة عشر من معرض (IDEX 2021)، ونقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدولة الإمارات العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، وعلى هامش المعرض التقى محمد البواردي، وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، وأشاد بمستوى التنظيم الجيد لمعرض (IDEX 2021) هذا العام رغم التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها بين البلدين خاصة في المجالات العسكرية، كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تعد العلاقات بين الدولتين نموذجًا للعلاقات بين الأشقاء، وتشهد تطورًا مستمر في مختلف المجالات.

كما التقى وزير الدفاع الفريق ركن حمد الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، حيث أكد على أن تنظيم مثل هذه المعارض يعزز من علاقات التعاون والشراكات بين الدول في المجالات العسكرية والتكنولوجية.

وفي ذات الإطار، التقى الفريق أول محمد زكي بكل من وزيرة الجيوش الفرنسية، ووزير دفاع صربيا، وخار لامبوس بيتريدس، وزير الدفاع القبرصي، والوفد المرافق له، حيث تبادلت اللقاءات تعزيز أطر التعاون فىيمختلف المجالات العسكرية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل لبحث أحدث ما وصلت إليه ترسانه الأسلحة العالمية من تطور في الصناعات العسكرية والتكنولوجية، التقى وزير الدفاع كلًا من الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج" الإماراتية وعدد من كبار قيادات المجموعة، واتحاد مجموعة الشركات الأوروبية الخاصة بإنتاج الصواريخ "MBDA"، ووفد شركة "بوينج" الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة شركة (international golden group-IGG) والوفد المرافق له، وهي شركة إماراتية متخصصة في الصناعات الدفاعية العسكرية، بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية.

وخلال فعاليات المعرض، تفقد الفريق أول محمد زكي، جناح مصر بالمعرض، والذي تضمن عرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركة العربية العالمية للبصريات، وتفقد شركة "فنكنتيري سبا"، التي تعد أحد أكبر الشركات في العالم في بناء السفن والأولى في إنشاء الغواصات، كما تفقد شركة "الحمرا" الإماراتية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، معربا عن اعتزازه بما وصلت إليه الصناعات العسكرية الإماراتية وما تتسم به من تقنية متطورة وجودة عاليه وكوادر شابة لديها خبرات عديدة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، متمنيًا لدوله الإمارات قيادة وشعبا المزيد من النجاح والازدهار.

تأتي مشاركة مصر في معرض (IDEX 2021) في إطار التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية، للاطلاع على أحدث ما وصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكري للأسلحة ذات التقنيات التكنولوجية المتطورة، حيث أصبح معرض "إيدكس" مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

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