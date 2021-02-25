«الغضبان» يتابع مستجدات الوضع الصحي مع لجنة كورونا في بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس، اجتماعا موسعا، مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة.واستعرض محافظ بورسعيد مع اللجنة آخر مستجدات الوضع الوبائي في المحافظة مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للجانب الصحي بالمحافظة بما يساهم في تقديم أفضل خدمة للمواطنين.وشدد المحافظ بورسعيد خلال الاجتماع، على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج الفيروس والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة الطبية.وأوضح " الغضبان" أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مناشدا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.