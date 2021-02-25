بدء تنفیذ برنامج التطعیم الماليزي ضد كورونا تدریجیًا

قال الوزير المنسق لبرنامج التطعيم الماليزي خیري جمال الدین، إن برنامج التطعيم ضد فیروس كورونا، سیتم تنفذه تدریجیًا على عدة مراحل في جميع الولايات المالیزیة.وأوضح جمال الدين في تصريح عقب إطلاق برنامج التطعيم الوطني حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية اليوم الخميس، أن مراكز التطعيم لم تكن تتلق الإمدادات الكافية من اللقاح المضاد للفیروس، وأن عدد الجرعات الذي تم تلقیها من الموردين كانت محدودًا للغایة، مؤكدا أن عدد الجرعات سيزداد تدریجیًا، وأن برنامج التطعيم يسير بسلاسة وأمان.