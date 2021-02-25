«الصحة»: بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد تسجيلهم مباشرة (خاص)

من الإصابة بالفيروس.



وأضافت عاصم، أن الوزارة ستعتمد على قاعدة البيانات التي كونتها خلال مبادرة "100 مليون" صحة وفحص المواطنين للكشف عن المصابين بفيروس سي، لافتة إلى أن الوزارة ستطعم كبار السن بلقاح "سينوفارم" الصيني، إذ تم إجراء اختبارات عليه لكبار السن وثبتت مأمونيته عليهم حتى الآن، بعد ذلك الأطباء باللقاح المتوفر سواء من "أسترازينيكا" أو "سينوفارم"، مؤكدة أن الوزارة خاطبت كافة الشركات التي قامت بتصنيع اللقاحات لتوفير كميات كبيرة منها تكفي احتياجات كافة المواطنين.



وأكدت مستشار وزيرة الصحة للأبحاث العلمية، أن الوزارة تستهدف تلقيح أكثر من 40 مليون مواطن باللقاح المضاد لفيروس كورونا نهاية العام الجاري، مشددة على أن الدكتورة هالة زايد تعمل على توفير أكبر كم من اللقاحات يكفي هذا العدد من المواطنين.

قال الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث العلمية، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان وجهت بالبدء فورًا في تلقيح الفئات المستهدفة بلقاح كورونا فور تسجيلهم على الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين، والمقرر له مطلع الأسبوع المقبل.وأوضحت عاصم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم فتح باب التسجيل لجميع المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لكورونا، مع أولوية تطعيم كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، للوقاية