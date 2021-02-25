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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

23 مارس.. انطلاق «قمة مصر للتجارة والاستثمار»

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:24 ص
الدكتور أحمد صبحي
الدكتور أحمد صبحي حميدو
نرمين محمود الدهان
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أشاد الدكتور أحمد صبحي حميدو، عميد الكلية السويسريه لإدارة الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية، ورئيس قمة مصر للتجارة والاستثمار في التجزئة نسخة 2021، التي من المقرر أن تنطلق يوم 23 مارس، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير مناخ جاذب للاستثمار، بتنفيذ مشاريع لصالح البنية التحتية بقيمة 4 تريليونات جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة، علاوة على الانتهاء قانون الاستثمار لعام 2017، وقانون الضرائب، وكذلك قانون الجمارك لتحسين صورة مصر الجاذبة للاستثمار.

وقال في بيان له، إن تلك الإجراءات التي اتخذها الرئيس، جعلت السوق المصري جاذبًا للمستثمرين العرب والأجانب، ووفقا لآخر الإحصائيات أصبحت مصر ثاني أكبر محفظة استثمار في نطاق دول المتوسط، والأولى في إفريقيا.

وأوضح أن ما يدعم اختيار المستثمرين للسوق المصري هو توافر عنصر الشباب والتعليم الجيد، والبنية التحتية المتطورة، ووسائل النقل المتصلة بموانئ كل من البحر المتوسط، والبحر الأحمر، وقناة السويس.

وأضاف أن قطاع التجزئة المصري يعد من أكثر المجالات الواعدة للتجارة والاستثمار سواء استثمار محلي أو استثمار أجنبي مباشر، موضحا أن هذا القطاع يمتلك قدرة استثنائية على التشغيل بشكل يفوق قطاعات أخرى وبتكلفة فرصة عمل شديدة التنافسية.

وأوضح رئيس قمه مصر للتجارة والاستثمار في التجزئة، أن انطلاق القمة جاء لجمع كل العناصر المشاركة في صياغة مستقبل هذا القطاع في مصر من أكاديميين ومجتمع أعمال ومجتمع مدني وقطاع حكومي وموارد بشرية تحت سقف واحد، بالإضافة لكل المساهمين في سلسلة الإمداد والتوريد وتتبع ورصد الرحلة من المادة الخام للمنتج التام.

وتابع: سنعقد خلال القمة العديد من منصات التحدث والدوائر المستديرة لمناقشة العديد من العناصر التي تشكل شكل التجاره والاستثمار في التجزئة بشكل حالي أو مستقبلي مثل التجارة الالكترونية والتكنولوجيا المالية وتحديات المنافذ التقليدية وتحولات سلوك المستهلك وتأثير منصات التواصل الاجتماعي وغيرها.

وقال إن أهم النتائج المستهدفة من القمة طرح الخريطة التفاعلية لرصد الاستثمار والتجارة في قطاع التجزئة لرصد الاستثمارات وتشجيعها وخاصة خارج العاصمة في المدن الجديدة والدلتا والصعيد، علاوة على إطلاق أول مرصد اقتصادي تفاعلي لقطاع التجزئة في مصر.

وتابع أن قمة مصر للاستثمار والتجاره في التجزئة هي بداية انطلاق منصة الكترونية مستمرة وفعاليات، ومقدمة لمهرجان مصر للتسوق الذي سيعقد في صيف 2021.

وتنطلق فى الثالث والعشرين من شهر مارس المقبل قمة مصر للتجارة والاستثمار التى تقام للمرة الثانية فى مصر، تحت شعار "نحو خريطة تفاعلية للاستثمار في قطاع التجزئة '، برعاية وزارتى التموين والتجارة الداخلية والتخطيط وجهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى، ودعم وحضور من صندوق مصر السيادى كأحد أبرز الحضور بالقمة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

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