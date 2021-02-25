حذف سؤال التعبير من امتحان اللغة العربية للأول والثاني الثانوي

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قررت حذف سؤال التعبير من امتحانات اللغة العربية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بالإضافة إلى تخصيص القصة للاطلاع فقط.جاء ذلك بعد إعلان مكتب مستشار مادة اللغة العربية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيعة درجات المادة على الموجهين الأوائل.وأكد أن الامتحان سيكون اختيار من متعدد.جدير بالذكر أن مكتب مستشار مادة اللغة العربية، أعلن للموجهين الأوائل لمادة اللغة العربية، توزيعة درجات المادة للصفين الأول والثاني الثانوي، بعد حذف التعبير.وجاءت توزيعة درجات المادة للصفين الأول والثاني الثانوي (٣ أدب، ٣ بلاغة، ١٢ قراءة، ١٦ نصوص، ١٦ نحو)، بإجمالي ٥٠ درجة، على أن يكون عدد الأسئلة ١٨ سؤالًا (اختيار من متعدد) موزعة ( ٦ أسئلة قراءة - ٤ نحو - ٤ نصوص - ٢ أدب - ٢ بلاغة).