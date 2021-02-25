السياحة تغلق عددًا من المنشآت السياحية وفندقين

من جانبه، أشار عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن الوزارة تقوم باستمرار بإيفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بالغلق الإداري لمنشأتين فندقيتين و٦ منشآت سياحية (مطاعم وكافتيريات)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ٢٠ منشأة فندقية، وذلك لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبمواعيد الغلق المقررة للمنشآت السياحية.