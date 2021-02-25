عز العرب: الدورة الثانية لمهرجان فيلم التراث تحمل أسم عصمت يحيي

قرر إسلام عز العرب، مؤسس ومدير المهرجان العربي لفيلم التراث، أن تحمل الدورة الثانية إسم الفنان الراحل الدكتور عصمت يحيى، معلنا أن الدورة ستقام فى أكتوبر المقبل، لإحياء ميلاد الفنان الراحل، اعترافا وتقديرًا لما قدمه طوال مشواره الفنى عامة وما قدمه للمهرجان خاصة.وأشار إلى أن المهرجان يهدف للترويج والتعريف، ببعض تراث الوطن العربى، شعبيًا، وحضاريًا، وكذا طبيعيًا، من خلال عرضه للأفلام المشاركة، كما تم توثيق الأفلام فى الدورة الأولى بكتالوج يوزع على مختلف المراكز الثقافية والعلمية، والمؤسسات الفنية، تشجيعًا للإهتمام بالتراث والحفاظ عليه، ليُعد مرجع فني وعلمي، للمهرجان الأول، من نوعه في الوطن العربي، الذى يحمل كل مقومات الفعل الثقافى، والفنى إضافة إلى الفعل العلمى الذى تميز به المهرجان والذى نال تشجيع العديد من المهتمين على مستوى الوطن العربى ومنهم المتعامل الإقتصادى، السيد الشافعى مليح، من الجزائر.واضاف عز العرب: "فيما يخص صانعى الأفلام، قرر منح جوائز مالية تشجيعية للفائزين، تقديرًا ومساهمة فى إنتاجهم للأفلام".