«القبس» الكويتية: البلاد ستدخل مرحلة الأمان من كورونا خلال شهرين

قالت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الخميس، إن البلاد ستدخل مرحلة الأمان من فيروس كورونا المستجد خلال شهرين.وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر بوزارة الصحة،أن البلاد تسلمت الأحد الماضي دفعة سادسة من لقاح فايزر، وأن هناك توقعات بوصول 800 ألف جرعة من لقاح «أكسفورد» على دفعات اعتبارًا من بداية مارس المقبل.وأوضحت الصحيفة عن المصدر، أنه مع تطعيم نحو 20 ألف شخص يوميا، بما يؤشر لتطعيم أكثر من نصف مليون شخص شهريًا،فأنه من المتوقع تحقيق الأمن الكامل ضد الفيروس خلال شهرين.وكشف مسؤولون صحيون لـ«القبس» عن اتصالات مكثفة من قبل مسؤولي وزارة الصحة مع الشركات المصنعة للقاحات، خصوصًا المرخص استخدامها في البلاد، لتسريع وتيرة توريد الشحنات المحددة للكويت، وتحديد مواعيد لوصولها.