تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس

علمت «الدستور» أن صلاة الجنازة على الراحل المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، ستقام بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، وسيتم الدفن بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.وتوفي المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الخميس، عن عمر 85 عاما.وأعلن المهندس عمر صبور نجل الراجل عبر صفحته صباح اليوم نبأ وفاة والده قائلًا: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور.. اسألكم الفاتحة».