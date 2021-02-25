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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:20 ص
حسين صبور
حسين صبور
أسماء إبراهيم
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علمت «الدستور» أن صلاة الجنازة على الراحل المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، ستقام بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، وسيتم الدفن بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.

وتوفي المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الخميس، عن عمر 85 عاما.

وأعلن المهندس عمر صبور نجل الراجل عبر صفحته صباح اليوم نبأ وفاة والده قائلًا: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور.. اسألكم الفاتحة».

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