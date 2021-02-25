ماليزيا وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

بحث وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات، إضافة إلي بحث التطورات الراھنة حول عدد من القضایا الإقلیمیة بما فیھا الوضع الحالي في میانمار.واتفق الجانبان خلال الاتصال المرئي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية اليوم الخميس- على إقامة وتطویر أشكال جدیدة من التعاون یشمل الحفاظ على سلسلة التورید العالمیة، وضمان سبل الحصول على اللقاحات المضادة لفیروس كورونا، والتعافي الاقتصادي الاجتماعي، حیث یكافح كلا البلدین ھذا الوباء.من جانبه، أعرب لودریان عن تأییده للجھود التي تبذلھا رابطة آسیان، خاصة في اقتراح عقد اجتماع وزاري غیر رسمي لرابطة دول جنوب شرق آسیا قریبًا.