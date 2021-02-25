كوريا الجنوبية: الدفعة الرابعة من مدفوعات إغاثة كورونا قد تتخطى 17 مليار دولار

أفاد الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، بأن الدفعة الرابعة من مدفوعات الإغاثة من تداعيات جائحة كورونا قد تتخطى 19.5 تريليون وون (17.6 مليار دولار).واقترحت الحكومة مبدئيا نحو 19.5 تريليون وون للدفعة الجديدة من مدفوعات الإغاثة من الجائحة، ومن المرجح أن يرتفع المبلغ النهائي خلال مراجعة الجمعية الوطنية لمشروع القانون ذي الصلة، حسبما أفاد النائب يو دونج-سو، نائب رئيس لجنة السياسات في الحزب الحاكم.وقال "يو" للصحفيين -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إن "حجم الدفعة الرابعة سيكون أكثر بقليل من 19.5 تريليون وون"، وأن الجمعية الوطنية تجري مداولات منفصلة (لتحديد المبلغ النهائي)"، مشيرا إلى أن هناك احتمال أن يرتفع المبلغ، وأن الجمعية الوطنية لن تترك الاقتراح الحكومي كما هو دون تغيير.وردا على سؤال حول ما إذا كان الإنفاق الحكومي الإضافي سيتطلب إصدار سندات حكومية بقيمة 15 تريليون وون، قال يو، إن هذا سيكون أقل من المبلغ.