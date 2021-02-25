رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3113 إصابة جديدة و32 وفاة بكورونا في بلجيكا

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:20 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت بلجيكا 3 آلاف و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"، حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 178 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة، ويوجد 1748 حالة حاليا بالمستشفيات، ونقل 300 مريض إلى العناية المركزة، مشيرا إلى وفاة 32 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 760 ألفا و809 أشخاص إلى المستشفى بسبب كوفيد- 19، وتوفي 21 ألفا و988 شخصا.

يذكر أن أكثر من 428 ألفا و700 شخص (65. 4% من الشعب) تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 280 ألفا و839 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.

موضوعات متعلقة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

الصور

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

«قاهر الاكتئاب».. الملح الصخرى أبرز منتجات معرض «ديارنا»

الأكثر قراءة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

بركان جبل سينابونج الإندونيسى يثور من جديد

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة

ننشر فعاليات لقاء «نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية»

محمد بدوى: «دعاة عصر السادات» مناسبة لفتح باب مناقشة الإسلام السياسى

دكتورة هدى المراغى ضيفة مكتبة الإسكندرية فى لقاء أونلاين