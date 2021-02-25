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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعرواي يبحث مع برنامج الأغذية العالمي دعم مشروعات المرأة بالمحافظات

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:16 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، آلاء الزهيري، مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأشاد شعراوي بالجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمى من مشروعات فى محافظات الصعيد، والتنسيق القائم بين الجانبين خلال الفترة الحالية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج والتي تم توقيعها على هامش الزيارة التى قام بها إلى محافظة الأقصر الشهر الماضى.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالتعاون بين الوزارة والبرنامج فى مجال التدريب خاصة فيما يخص منظومة المعلومات الجغرافية (GIS)، وتدريب عدد من المهندسين بالوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، فى هذا المجال للمساهمة فى بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بالإضافة إلى المساهمة فى بناء قدرات العاملين فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأشار شعراوى إلى اهتمامه بالتدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة فيما يخص تلك منظومتى المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية، والتى ستساعد الوزارة والمحافظات فى عدد من الملفات الحيوية الهامة ومنها حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير الأداء.

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود البرنامج للانتهاء من إنشاء "البوابة الجيومكانية" لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، والتي تهدف إلى رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات، وتم الاتفاق على سرعة الانتهاء منها خلال شهر مارس القادم والإطلاق التجريبى لها.

وأشار شعراوي إلى أهمية التعاون مع برنامج الأغذية العالمى فى التطوير المؤسسى لصندوق التنمية المحلية وتطوير آليات المتابعة والتقييم والتحصيل إلكترونيًا، بما يساعد فى تحقيق أقصى استفادة منها فى خلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخاصة المرأة المعيلة بمختلف المحافظات.

كما تم خلال اللقاء أيضًا بحث تقديم الدعم اللوجيستي والتقنى ودعم مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، بما يساعد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والرد عليها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يمكن التعاون بين الجانبين والاستفادة من التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، نظرًا لما يمكن أن توفره تلك المشروعات من فرص عمل للشباب وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات ودعم المنتجات التى تتميز بها محافظات الصعيد مثل تجفيف البصل والعسل الأسود وبعض الصناعات الأخرى وذلك فيما يخص البنية الأساسية والتسويق.

كما تابع شعراوي، مشروع إنشاء منصة التجارة الإلكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية "أيادي مصر" بهدف دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصاديًا وتحسين القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق، وستقوم الوزارة بالإشراف علي المنصة بالتعاون مع البرنامج، موضحا أن هذه المنصة ستعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات ومساعدة بعض القرى التي تتميز بصناعة المنتجات والصناعات اليدوية والتراثية والبيئة للترويج والتسويق لتلك المنتجات داخليًا وخارجيًا.

وخلال اللقاء، أشارت الزهيري إلى حرص البرنامج على تقديم كل الدعم لكافة البرامج والمشروعات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية بما يخدم المواطنين في مختلف المحافظات.

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