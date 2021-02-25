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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بحفلين في 8 و9 مارس.. عمر خيرت على موعد مع جمهوره في الأوبرا

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:15 ص
عمر خيرت
عمر خيرت
نرمين مقبل
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تعاقد الموسيقار العالمي عمر خيرت، على أولى حفلاته المقرر إقامتها خلال عام 2021، التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

واتفق الموسيقار العالمي على إحياء حفلين ضخمين من المقرر إقامتهما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، يومي 8 و9 مارس المقبل، برفقة الأوركسترا الخاص به.

وتقام الحفلات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

ومن المنتظر أن يتم طرح التذاكر على الموقع التابع لدار الأوبرا للحجز الإلكتروني خلال ساعات، وتنقسم أسعارها إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1000 جنيه، الثانية بـ750 جنيه، والثالثة بـ550 جنيه.

من المقرر أن يبدأ الحفلين في الثامنة مساءً، ويقدم "خيرت" عددًا من أشهر مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها الجمهور ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبد القادر، وفيها حاجة حلوة" وغيرها.

وتعتبر حفلات الموسيقار الكبير من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدس الجمهور وإقامة حفلاته تحت شعار "كامل العدد" دائمًا.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت، سيتم تكريمه خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تكريم، المقرر اقامتها خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 يونيو وحتى 18 يونيو 2021، ومنحه جائزة الإبداع الفني، نظرا لما قدمه من أعمال موسيقية مرموقة دوليا وعالميا طوال مسيرته الفنية المميزة.

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