2269 إصابة جديدة و72 وفاة بكورونا في الفلبين
الخميس 25/فبراير/2021 - 11:22 ص
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2269 إصابة جديدة بفيروس كورونا ؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 568 ألفًا و680 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة- حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار"- أن 738 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 524 ألفًا و42 متعافٍ، مضيفة أن 72 حالة توفت؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 12 ألفًا و201 وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة- حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار"- أن 738 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 524 ألفًا و42 متعافٍ، مضيفة أن 72 حالة توفت؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 12 ألفًا و201 وفاة.