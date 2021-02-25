2269 إصابة جديدة و72 وفاة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2269 إصابة جديدة بفيروس كورونا ؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 568 ألفًا و680 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة- حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار"- أن 738 شخصًا تماثلوا للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 524 ألفًا و42 متعافٍ، مضيفة أن 72 حالة توفت؛ لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بكورونا 12 ألفًا و201 وفاة.